Путин предложил назначить выплату в 1 млн рублей матерям-героиням

Фото: пресс-служба Кремля.

Президент России Владимир Путин поддержал инициативу о возврате советского звания «Мать-героиня» и предложил выплачивать женщинам, удостоенным этого звания, по 1 млн рублей единовременно. Семьи с орденом «Родительская слава» также получат по 500 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«При вручении самого ордена „Родительская слава“ вместо 100 тысяч рублей, как это было до сих пор, единовременно выплачивать 500 тысяч рублей. А тем мамам, которые будут удостоены почётного звания „Мать-героиня“, единовременно выплачивать миллион рублей», — сказал глава государства на встрече с семьями, награжденными орденом «Родительская слава».

Он также отметил необходимость установить единовременную выплату за медаль многодетным семьям в 200 тыс. рублей.

«Повторю, поддержка семей с детьми, защита материнства и детства для России безусловный приоритет, и не только на государственном уровне. Для нас не бывает, не должно быть чужих детей. Особая теплота и внимание к их нуждам — неотъемлемая часть наших культурных, духовных ценностей», — подчеркнул российский лидер.

В конце 2021 года на ежегодной пресс-конференции Путин заявил о том, что все меры по поддержке российских семей с детьми будут выстроены в единую систему в ближайшие 1,5 года.