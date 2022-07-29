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Ру Тат
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Общество
29 июля 2022  15:57

Путин поддержал идею выдавать жилищные сертификаты жителям Донбасса

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Президент России Владимир Путин одобрил предложение вице-премьера Марата Хуснуллина о выдаче жилищных сертификатов жителям Донецкой и Луганской народных республик, чьи дома были разрушены. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

На встрече с российским лидером Хуснуллин заявил, что то жилье, которое не удастся восстановить на Донбассе, будут строить заново. Он предложил выдать тем людям, которые не захотят ждать завершения строительных работ, жилищные сертификаты с возможностью приобрести недвижимость на территории ДНР в любом населенном пункте или единовременные выплаты на ремонт их жилья.

«Давайте так и сделаем. Но это должно касаться не только Донецкой республики, но и, скажем, Луганской республики — там, где это востребовано, и там, где люди этого ждут», — отметил Путин.

Ранее глава российского государства поставил задачу сделать все возможное, чтобы жители Донбасса провели зиму в нормальных условиях. 

#Владимир Путин #Марат Хуснуллин #ДНР и ЛНР
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