Путин поддержал идею Моди открыть генконсульство Индии в Казани

Президент России Владимир Путин поддержал идею премьер-министра Индии Нарендры Моди открыть генеральное консульство Индии в Казани. Об этом стало известно на встрече мировых лидеров в Казанском Кремле в первый день саммита БРИКС.

«Мы приветствуем ваше решение открыть в Казани генеральное консульство Индии. Расширение дипломатического присутствия Индии в России будет способствовать дальнейшему развитию двусторонних отношений», – считает Путин.

Россиско-индийские отношения носят характер особо привилегированного стратегического партнерства и продолжают активно развиваться, подчеркнул глава российского государства.

В июле этого года премьер-министр Индии Нарендра Моди объявил об открытии двух новых консульств страны — в Казани и Екатеринбурге. Окончательное решение должно быть принято на саммите БРИКС.

На той же встрече Путин пошутил, что российско-индийские отношения находятся на таком уровне, что лидерам для общения не требуется переводчик.