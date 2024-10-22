Президент России встретился с премьер-министром Индии в Казани

Фото: © Кристина Кормилицына, фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Президент России Владимир Путин встретился с Премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Казанском Кремле. Встреча прошла в первый день саммита БРИКС, на который прибыли мировые лидеры.

«Позвольте Вас сердечно поприветствовать в России. На этот раз в Казани. Это один из наших исторических замечательных городов в Поволжье», – поприветствовал Путин индийского премьер-министра в столице Татарстана.

Российский лидер выразил признательность, что Моди лично прибыл в Казань на саммит БРИКС.

«Сегодня мы вместе примем участие в церемонии открытия саммита. Затем предстоит общение лидеров за ужином. Таким образом, мы начнем нашу работу. В Казани мы должны принять целый ряд важных решений, направленных на дальнейшее совершенствование деятельности объединения и укрепление многопланового сотрудничества в его рамках», – сказал Путин.

«У нас такие отношения, что мне кажется, что вы и так все понимаете», – пошутил глава российского государства, перебив переводчика.

Этим утром Нарендру Моди в международном аэропорту Казани встретил Раис Татарстана Рустам Минниханов.