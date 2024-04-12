Путин поддержал идею Лукашенко о возврате к проекту стамбульского договора с Украиной

Президент России Владимир Путин согласился с предложением белорусского коллеги Александра Лукашенко о возвращении к проекту стамбульского договора с Украиной. Идея была озвучена во время переговоров лидеров двух государств, сообщает пресс-служба Кремля.

«Достать тот документ, который вы когда-то мне показали и передали, положить на стол и двигаться по нему», — заметил Лукашенко.

«Да, и с ним работать», — добавил Путин.

По словам Президента Белоруссии, это «разумная позиция», которая приемлема и для украинской стороны. «Они согласились с этой позицией», — напомнил Лукашенко.

Он уверен, что России не нужно «куда-то бежать, кого-то просить», чтобы добиться мира.

Во время переговоров Владимир Путин напомнил, что с самого начала украинского конфликта Россия стремилась разрешить его мирным путем. Именно Киев и его партнеры «выбросили в помойку» все договоренности, достигнутые в Минске и Стамбуле.