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Путин поддержал идею Лукашенко о возврате к проекту стамбульского договора с Украиной
Президент России Владимир Путин согласился с предложением белорусского коллеги Александра Лукашенко о возвращении к проекту стамбульского договора с Украиной. Идея была озвучена во время переговоров лидеров двух государств, сообщает пресс-служба Кремля.
«Достать тот документ, который вы когда-то мне показали и передали, положить на стол и двигаться по нему», — заметил Лукашенко.
«Да, и с ним работать», — добавил Путин.
По словам Президента Белоруссии, это «разумная позиция», которая приемлема и для украинской стороны. «Они согласились с этой позицией», — напомнил Лукашенко.
Он уверен, что России не нужно «куда-то бежать, кого-то просить», чтобы добиться мира.
Во время переговоров Владимир Путин напомнил, что с самого начала украинского конфликта Россия стремилась разрешить его мирным путем. Именно Киев и его партнеры «выбросили в помойку» все договоренности, достигнутые в Минске и Стамбуле.
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