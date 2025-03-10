Путин подарил инкрустированную саблю сыну Героя России из РТ Сергея Чебнёва

Президент России Владимир Путин подарил инкрустированную саблю восьмилетнему сыну Героя России из Татарстана Сергея Чебнёва. Об этом в интервью «Татар-информу» рассказала супруга комбата Ольга Чебнёва.

«Владимир Владимирович передал сыну очень хороший подарок – автограф и инкрустированную саблю. Я не рискнула перевозить ее с собой, самолетом, поэтому мы ждем, когда ее нам доставят. Старшим детям тоже достались подарки от Президента, но о них я не могу рассказать», – поделилась жена Героя.

С Верховным главнокомандующим Ольга встретилась 6 марта. Тогда Владимир Путин вручил ей «Золотую звезду». Сергею Чебнёву было присвоено звание Героя России посмертно. Он погиб 20 августа во время боев в Курской области.

18 августа 2024 года Сергей Чебнёв возглавил контратаку штурмовой группы. Тогда бойцы едва не оказались в окружении, но комбат решился на прорыв. В бою он получил ранение, но остался прикрывать своих подчиненных. 20 августа попал под минометный обстрел и атаку дронов-камикадзе, которые не оставили ему шансов. Тело Героя до сих пор не удалось предать земле. Ему было 45 лет.

Своим подвигом подполковник вывел бойцов из окружения, задержал наступление врага и дал возможность нашим войскам перебросить резервы.

Сергей Чебнёв родился в Рыбно-Слободском районе Татарстана, свое детство провел в Набережных Челнах. Там же окончил школу, поступил в Казанское танковое училище, затем был отправлен служить в Калининградскую область, где сейчас живут его супруга и трое детей. На заслуженный отдых Чебнёв вышел до начала СВО, а осенью 2022 года добился мобилизации и отправился на передовую. За свои заслуги в зоне боевых действий награжден медалями «Суворова» и «За отвагу».