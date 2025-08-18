news_header_top
Общество 18 августа 2025 10:53

Путин подарил жителю Аляски новый мотоцикл «Урал»

Президент РФ Владимир Путин подарил новый мотоцикл «Урал» мотоциклисту с Аляски Марку Уоррену. Двухколесный транспорт ему передали российские дипломаты, сообщили в репортаже телеканала «Россия 1».

Фото: скриншот видео

«Я должен сказать, что это личный подарок от Президента Российской Федерации», – сказал Уоррену советник-посланник посольства РФ в США Андрей Леденев.

Сам Уоррен ранее ездил по Анкориджу на «Урале» старой модели. Однако из-за введенных антироссийских санкций у него возникли проблемы с покупкой запчастей.

На новом агрегате житель Аляски тут же оценил плавность движения.

«Этот мотоцикл передвигается намного плавнее, намного приятнее, мне нравится и мой старый, но этот мотоцикл намного лучше», – поделился впечатлениями мотоциклист с Аляски.

