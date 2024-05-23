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Путин подсказал королю Бахрейна, как «справиться» с наушником для перевода
Король Бахрейна Хамад ибн Иса Аль Халифа не смог начать переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным из-за маленькой заминки: зарубежный гость около минуты разбрирался, как пользоваться наушником для синхронного перевода, пишет ТАСС.
Лидеры двух государств встретились в Зеленой гостиной в Кремле. Усевшись друг напротив друга, Путин поприветствовал Хамада бен Ису Аль Халифу. Однако далее возникла пауза, так как король не мог сразу надеть наушник для синхронного перевода. Дело осложнило и одежда политика: он был одет национальные одежды, причем даже на голове у него был убор – платок.
Увидев, что собеседник столкнулся с проблемой, Путин жестом руки показал, как надеть наушник. Судя по опубликованному видео, слуховое устройство не нужно было «втыкать напрямую в ухо», а достаточно было зацепить его как бы с обратной стороны ушной раковины при помощи удерживающих устройств. Когда король решил «барьер для коммуникации», обсуждения возобновились.
Отметим, что в проходящих переговорах также поучаствовали глава МИД РФ Сергей Лавров, вице-премьер Александр Новак, помощник президента Юрий Ушаков. Короля Бахрейна сопровождал его советник по национальной безопасности и командующий Королевской гвардии, глава королевской канцелярии, два министра.
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