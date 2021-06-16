Путин подарил Байдену письменный набор «Москва» с хохломской росписью

Во время встречи с американским президентом глава государства Владимир Путин подарил Джо Байдену письменный набор «Москва» с хохломской росписью. Об этом рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Письменный набор хохломы „Москва“», — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос.

Согласно заявлению пресс-службы Белого дома, американский президент подарил Владимиру Путину хрустальную статуэтку бизона и очки-авиаторы. Бизон, согласно распространенному документу, является одним из наиболее величественных животных Соединенных Штатов и символизирует силу, единство и стойкость. Также отмечается, что очки-авиаторы были сделаны на заказ компанией Randolph, передает ТАСС.

Напомним, российско-американский саммит прошел сегодня в Женеве. На пресс-концеренции после завершения встречи Владимир Путин отметил, что переговоры с американским коллегой были принципиальными, но конструктивными.