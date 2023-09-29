Путин почтил минутой молчания память двух осужденных, пришедших добровольцами на СВО

Вместе с бойцами, впятером отразившими атаку 12 штурмовиков ВСУ под Урожайным, служили двое добровольцев, пришедших на СВО из мест лишения свободы. Оба они погибли, рассказал на встрече с военнослужащими Президент России Владимир Путин.

Глава государства подчеркнул, что бойцы в полной мере искупили вину за совершенные ошибки, и пообещал оказать помощь их родным и близким.

«Вместе с вами, практически в [одном] окопе сражались еще два бойца, которые пришли добровольно в Вооруженные силы из мест лишения свободы. Они погибли. Ну, во-первых, хочу сказать, что мы все люди, и каждый может совершить какие-то ошибки. Они когда-то их совершили, но они отдали жизнь за Родину, и они искупили свою вину в полной мере», — заявил Владимир Путин.

Перед началом разговора с военными Президент предложил почтить память погибших минутой молчания.

Напомним, пять военных приняли бой против 12 штурмовиков ВСУ на южно-донецком направлении. Двое российских бойцов получили ранения. Кадрами боя поделилось Минобороны России.