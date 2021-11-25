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Ру Тат
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Политика
25 ноября 2021  16:31

Путин намерен решить вопрос с поставками российского газа в Сербию

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В вопросе с поставками газа в Сербию Россия найдет оптимальное решение, приемлемое для дружественного государства. Об этом Президент РФ Владимир Путин заявил на встрече с сербским лидером Александром Вучичем, передает пресс-служба Кремля. 

«Думаю, что мы договоримся, поручим хозяйствующим субъектам довести эту работу до конца, во всяком случае, найдем такое решение, которое будет, безусловно, приемлемо для наших сербских друзей», — сказал российский лидер. 

Он обратил внимание на то, что между двумя государствами развиваются отношения по линии правительств. Путин напомнил, что в декабре ожидается приезд Председателя Правительства Сербии в Москву.

«Межправкомиссия работает регулярно, и мне докладывают о том, как эта работа идет», — подчеркнул Путин. 

В последние годы отношения между двумя странами активно развиваются, поддерживается политический диалог на всех уровнях. Несмотря на планы по вступлению в Евросоюз, Сербия не поддерживает санкции, которые вводятся против России.

В настоящее время решается вопрос о строительстве на территории сербского государства газопровода, который будет продолжением нового маршрута «Турецкого потока», по которому российский газ будет поставляться в Европу.

#газ #Россия #Сербия #Владимир Путин #турецкий поток #александр вучич #европа
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