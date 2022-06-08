Путин поблагодарил соцработников за подвижнический труд, терпение и отзывчивость

Президент России Владимир Путин поздравил социальных работников с профессиональным праздником. Поздравительный адрес опубликован сегодня на сайте московского Кремля.

Путин отметил, что «у государственной системы социальной защиты давняя, вызывающая глубокое уважение история», основы которой были заложены Указом Петра I. Документ от 8 июня 1701 года предусматривал создание в России заведений для ухода за больными и престарелыми неимущими людьми.

Сегодня, по словам Президента, перед социальной сферой страны стоят «широкие, ответственные задачи». Специалистов разных профессий, которые трудятся в организациях соцобслуживания, объединяет милосердие, неравнодушие и искренняя забота о тех, кто не может обойтись без поддержки.

«Для многих своих подопечных вы стали не только незаменимыми помощниками, но и по-настоящему близкими людьми», — подчеркнул Владимир Путин.

Он выразил слова благодарности «за подвижнический труд, терпение и отзывчивость» всем, кто работает в системе социальной защиты и социального обслуживания.

Глава государства пожелал всем социальным работникам здоровья и всего наилучшего.

Ранее с профессиональным праздником социальных работников Татарстана поздравила глава Минтруда республики Эльмира Зарипова, о чем сообщал «Татар-информ».