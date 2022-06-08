Глава Минтруда РТ поздравила социальных работников с профессиональным праздником

Министр труда, занятости и социальной защиты Татарстана Эльмира Зарипова поздравила коллег и ветеранов социальной отрасли с Днем соцработника.

Она подчеркнула, что социальные работники посвящают себя решению проблем других, помогают и поддерживают тех, кто особенно в этом нуждается, – пожилых людей, детей, многодетные и малообеспеченные семьи, ветеранов и инвалидов.

На сегодня по Татарстану в отрасли работают около 9,6 тысячи человек. Успешно функционируют 114 госучреждений социального обслуживания.

«Труд социальных работников непростой, однако каждый из них старается стать для своих подопечных другом, близким и надежным человеком. Во многом благодаря отзывчивости, сопереживанию и участию социальных работников татарстанцы, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, обретают силы для преодоления сложностей», — подчеркнула Заримова.

Министр пожелала соцработникам получать радость и удовлетворение от дела, которому они отдают свои силы, знания и время. Также глава Минтруда РТ пожелала работникам и ветеранам отрасли здоровья, счастья, мира и благополучия.