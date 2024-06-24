Путин поблагодарил руководство КНДР и Вьетнама за оказанный прием

Президент России Владимир Путин поблагодарил руководство КНДР и Вьетнама за прием, гостеприимство и конструктивные переговоры во время государственных визитов. Телеграммы опубликованы пресс-службой Кремля.

Так, в послании северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну Путин отметил особое значение поездки. По его мнению, визит и прошедшие в рамках него переговоры «вывели отношения между Москвой и Пхеньяном на беспрецедентно высокий уровень всеобъемлющего стратегического партнерства». Глава российского государства выразил надежду на продолжение тесной совместной работы в разных областях, плодотворного сотрудничества. В заключение он пригласил Ким Чен Ына в Россию, назвав его «всегда желанным и дорогим гостем».

Вторая телеграмма адресована генеральному секретарю ЦК Компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонгу и Президенту страны То Ламу. Поездка во Вьетнам, подчеркнул Президент России, оставила у него самые добрые впечатления.

Прошедшие переговоры были результативными. Реализация соглашений, достигнутых по их итогам, позволит еще больше укрепить российско-вьетнамские отношения всеобъемлющего стратегического партнерства.

Подробнее о значении государственных визитов Президента России Владимира Путина в КНДР и Вьетнам можно узнать в материале «Татар-информа».