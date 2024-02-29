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Путин поблагодарил работников АПК: «Россия — лидер на глобальном рынке пшеницы»
Во время Послания Федеральному Собранию Президент РФ Владимир Путин особо отметил работу малого и среднего бизнеса на селе, в агропромышленном комплексе.
«Сейчас мы не только полностью обеспечиваем себя продовольствием. Россия — лидер на глобальном рынке пшеницы. Мы входим в двадцатку ведущих стран — экспортеров продуктов питания», — отметил глава государства.
Владимир Путин поблагодарил работников сельского хозяйства, фермеров, специалистов, занятых в сельском хозяйстве в целом.
«Благодарю вас за впечатляющие результаты», — сказал лидер страны.
Путин отметил, что к 2030 году объем производства российского АПК должен еще вырасти не менее чем на четверть по сравнению с 2021 годом, а экспорт — увеличиться в 1,5 раза. Власти продолжат поддержку отрасли, а также программу комплексного обустройства сельских территорий, включая обновление и модернизацию почтовых отделений.
Особое решение используется для развития прибрежных регионов. Путин напомнил, что в России действует правило квоты под киль, и оно должно строго выполняться. Речь идет о том, что компании получают квоты на добычу морепродуктов под обязательство закупать новые промысловые суда российского производства, обновлять флот.
«Вместе с тем в этом году федеральный бюджет получил от продажи квот на морепродукты существенные деньги — порядка 200 млрд рублей», — сообщил Путин.
Часть этих средств он предложил целевым образом направить на социальное развитие муниципалитетов, которые являются базой рыболовной отрасли России.
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