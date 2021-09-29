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Ру Тат
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29 сентября 2021  15:33
Дарья Сайфиева

Путин поблагодарил Эрдогана за визит в Россию

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Президент РФ Владимир Путин выразил благодарность турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану за визит в Россию, обратив внимание на то, что из-за пандемии коронавируса они полтора года не общались лично, но все это время постоянно поддерживали контакт, сообщает РИА Новости.

«Спасибо за то, что откликнулись на приглашение приехать в Россию. Эпидемия не позволяла нам увидеться лично на протяжении полутора лет, но мы, тем не менее, были в постоянном контакте», — сказал российский лидер на встрече с турецким коллегой в Сочи.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что на переговорах не будет затрагиваться тема признания Крыма, о чем сообщало ИА «Татар-информ».

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