Путин и Эрдоган на переговорах в Сочи не будут обсуждать тему Крыма

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах в Сочи не будут затрагивать тему Крыма. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Нет, эта тема обычно не обсуждается. В плане Крыма обсуждать с турецкой стороной нечего. Кроме того, что Президент неоднократно приглашал господина Эрдогана в Крым, чтобы просто посмотреть, что там на самом деле», – отметил представитель Кремля.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, что переговоры Путина и Эрдогана пройдут 29 сентября в Сочи