К стеле «Казань – город трудовой доблести» возложили цветы ветераны и власти Татарстана

Сегодня, в праздник Весны и Труда, возложили цветы к стеле «Казань – город трудовой доблести», которая находится рядом с железнодорожным вокзалом «Казань-2». В церемонии возложения цветов участвовала заместитель Премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева.

«Я с огромным удовольствием от имени Раиса Республики Татарстан Рустама Нургалиевича Минниханова поздравляю всех с праздником Весны и Труда. Труда созидательного, труда, направленного на улучшение нашей с вами жизни, направленного на сохранение наследия нашей республики и нашей страны», – обратилась к присутствующим вице-премьер РТ.

В Татарстане в 2022 году учреждено звание «Предприятие трудовой доблести», которое присвоено 27 организациям республики, включая 19 казанских предприятий. Среди них – Казанский авиационный завод имени С.П. Горбунова, Казанский вертолетный завод, Казанский государственный казенный пороховой завод, производственное объединение «Завод имени Серго», зеленодольский завод имени А.М. Горького.

«Сегодня перед вами были штандарты предприятий трудовой доблести Республики Татарстан. Это предприятия, которые внесли весомый огромный вклад в приближение Победы, предприятия, которые ратным подвигом каждый день в годы Великой Отечественной войны доказывали силу и мужество каждого жителя Советской Татарии. Они и сегодня продолжают традиции наших предков, продолжают традиции ветеранов. Мы чествуем предприятия трудовой доблести республики в преддверии Дня Победы», – сказала Фазлеева.

Заместитель министра промышленности и торговли Республики Татарстан Иван Колчин поблагодарил ветеранов, ведь их трудом и их руками «построен тот самый индустриальный каркас нашей промышленности, который и в нынешнее время продолжает активно развиваться».

«Мы с уверенностью можем сказать, что в нашей республике самые трудолюбивые люди. Благодаря этому наша республика всегда находится в первых рядах по экономическому развитию. Ежегодно мы отгружаем продукции на триллионы рублей. В нашей отрасли трудится порядка 350 тыс. человек, которые ежедневно производят необходимую продукцию, в том числе и для нужд специальной военной операции», – сказал замминистра.

Предприятия Татарстана внесли большой вклад в развитие промышленности всей Российской Федерации и в приближение победы в годы Великой Отечественной Войны, отметил Колчин.

Мэрию Казани на церемонии возложения представлял замруководителя исполкома Азат Абзалов.

«Позвольте поприветствовать вас от имени мэра Казани Ильсура Раисовича Метшина, от исполнительного комитета, пожелать вам всем успехов, крепкого здоровья, в преддверии праздника Великой Победы пожелать вам хорошего настроения, бодрости духа. И самое главное, так же, как и 81 год назад, празднует Победу плечом к плечу наше молодое подрастающее поколение, которое показывает пример замечательной дружбы, пример сплочения общества. И мы обещаем вам, дорогие ветераны, что мы не подведем», – сказал он.

С Первомаем и грядущим праздником Великой Победы поздравила председатель союза «Федерации профсоюзов Республики Татарстан» Елена Кузьмичева.

«Выражаю слова благодарности работникам наших организаций и предприятий, работникам оборонно-промышленного комплекса, всем, кто сегодня своим трудом защищает рубежи нашей Родины. Низкий поклон нашим бойцам – участникам специальной военной операции. Им сегодня чрезвычайно сложно, но мы своим трудом доказываем единство», – отметила председатель.

Возле стелы «Казань – город трудовой доблести» представили театрализованный пролог. Для гостей и ветеранов выступили студенты Всероссийского государственного университета юстиции, творческое объединение «Узел», хореографический коллектив «Адреналин», вокальный ансамбль «Яшьлек», солисты Казанской городской филармонии.

Гирлянду памяти возложила рота Почетного караула Казанского высшего танкового краснознаменного училища. Присоединились к возложению цветов у стелы «Казань – город трудовой доблести» ветераны и представители трудовых коллективов предприятий, которые активно работали в годы войны.

Указом Президента РФ Владимира Путина от 2 июля 2020 года Казани было присвоено звание «Город трудовой доблести». В 2023 году Раис Татарстана Рустам Минниханов открыл в столице республики стелу «Казань – город трудовой доблести».

Казань в годы Великой Отечественной войны была важнейшим тыловым центром страны, где «ковали» Победу. В 1941 году сюда было эвакуировано 70 предприятий из центральных и западных регионов. Для фронта производилось более 600 наименований оружия, боеприпасов и снарядов.