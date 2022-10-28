Путин поблагодарил граждан, призванных на службу в рамках частичной мобилизации

Президент России Владимир Путин попросил главу Минобороны Сергея Шойгу передать благодарность всем гражданам, которые были призваны на военную службу в рамках частичной мобилизации.

«Хочу поблагодарить всех, кто вступил в ряды Вооруженных сил. Хочу сказать им спасибо за верность долгу, за патриотизм, за твердую решимость защищать нашу страну, защищать Россию, а значит, свой дом, свою семью, наших граждан, наших людей», – сказал глава государства.

На встрече с Президентом глава оборонного ведомства доложил, что частичная мобилизация в России завершена.

Утром 21 сентября Президент России выступил с обращением и подписал указ о проведении частичной мобилизации. Как уточнил Сергей Шойгу, призыву подлежат 300 тыс. резервистов, имеющих боевой опыт — это чуть больше 1% от общего количества граждан.