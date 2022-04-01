Путин поблагодарил Эрдогана за организацию переговоров России и Украины в Стамбуле

Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора поблагодарил турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана за организацию и содействие в проведении российско-украинских переговоров в Стамбуле, сообщает пресс-служба Кремля.

«Президент России выразил признательность турецкой стороне за содействие в проведении в Стамбуле 29 марта очередного раунда переговоров российских и украинских представителей. Даны также принципиальные оценки продолжающегося переговорного процесса», – сказано в сообщении.

Эрдоган, в свою очередь, поблагодарил главу российского государства за помощь, оказанную Минобороны России в эвакуации турецких граждан и торговых судов из зоны боевых действий на Украине.

Главы двух стран также затронули развитие двустороннего сотрудничества и условились о дальнейших контактах.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции на Украине.