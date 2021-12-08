Путин поблагодарил экс-канцлера ФРГ Ангелу Меркель за плодотворное сотрудничество

Президент России Владимир Путин выразил искреннюю признательность бывшему Федеральному канцлеру Германии Ангеле Меркель за плодотворное сотрудничество и готовность к взаимоуважительному диалогу. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Мы постоянно находились в контакте и пытались найти выходы даже из самых сложных ситуаций. За годы пребывания во главе германского Правительства ты по праву снискала высокий авторитет в Европе и во всем мире», — отметил российский лидер в телеграмме, которую он направил Меркель.

Глава государства также выразил уверенность в том, что богатый опыт бывшего канцлера будет неизменно востребован в Европе. «И конечно, мы продолжим наше дружеское общение», — подчеркнул Путин.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что новым канцлером ФРГ избран социал-демократ Олаф Шольц. Президент РФ направил ему поздравительную телеграмму по случаю вступления в должность.