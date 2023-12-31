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«Одна семья»: Путин назвал единство граждан самым надежным залогом будущего России
В единстве общества кроется будущее страны, именно многонациональный народ России создает и вершит будущее Родины. Об этом в новогоднем обращении сказал Президент Владимир Путин.
«Мы одна страна, одна большая семья. Мы обеспечим уверенное развитие Отечества, благополучие наших граждан. Станем еще сильнее. Мы вместе – и это самый надежный залог будущего России», – сказал глава государства.
Напомним, первыми новогоднее обращение главы государства увидели жители Камчатки и Чукотки, где разница с московским временем составляет плюс 9 часов.
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