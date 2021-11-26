Путин поблагодарил Алиева за особое внимание к русскому языку в школах Азербайджана

Президент РФ Владимир Путин выразил признательность азербайджанскому лидеру Ильхаму Алиеву за особое внимание к развитию русского языка и его поддержку в школах Азербайджана. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Триста четыре школы или даже больше — где-то 340, по-моему, — преподают русский язык. 34% школьников Азербайджана учатся так или иначе на русском языке либо изучают язык», — сказал Путин на встрече с Алиевым в Сочи.

Российский лидер отметил, что это показывает стремление руководства Азербайджана и азербайджанского народа поддерживать близкие и разносторонние контакты с Россией.

«Они (связи — прим. Т-и) действительно носят разносторонний характер: и в гуманитарной сфере отношения развиваются, и молодежные контакты развиваются, у нас достаточно много поддержанных нами мероприятий на таком общечеловеческом уровне проходит — всё это создает хорошую атмосферу для развития отношений в будущем», — подчеркнул Президент РФ.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Сочи проходят трехсторонние переговоры Путина и Алиева с Премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Целью встречи является обсуждение ситуации в Нагорном Карабахе.