Путин по видеосвязи проведет заседание Российского оргкомитета «Победа»

Президент России Владимир Путин завтра проведет заседание Российского организационного комитета «Победа». Мероприятие пройдет в режиме видеоконференции, сообщает пресс-служба Кремля.

На заседании предполагается рассмотреть заявки на присвоение почетного звания «Город трудовой доблести».

Кроме того, участники подведут итоги форума «Хабаровский процесс: историческое значение и современные вызовы». Ранее глава государства направил приветствие его участникам, о чем сообщало ИА «Татар-информ».