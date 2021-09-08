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Ру Тат
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8 сентября 2021  16:08

Путин по видеосвязи проведет заседание Российского оргкомитета «Победа»

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Президент России Владимир Путин завтра проведет заседание Российского организационного комитета «Победа». Мероприятие пройдет в режиме видеоконференции, сообщает пресс-служба Кремля.

На заседании предполагается рассмотреть заявки на присвоение почетного звания «Город трудовой доблести».

Кроме того, участники подведут итоги форума «Хабаровский процесс: историческое значение и современные вызовы». Ранее глава государства направил приветствие его участникам, о чем сообщало ИА «Татар-информ».

#владимир путин #оргкомитет
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