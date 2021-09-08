Путин по видеосвязи проведет заседание Российского оргкомитета «Победа»
Президент России Владимир Путин завтра проведет заседание Российского организационного комитета «Победа». Мероприятие пройдет в режиме видеоконференции, сообщает пресс-служба Кремля.
На заседании предполагается рассмотреть заявки на присвоение почетного звания «Город трудовой доблести».
Кроме того, участники подведут итоги форума «Хабаровский процесс: историческое значение и современные вызовы». Ранее глава государства направил приветствие его участникам, о чем сообщало ИА «Татар-информ».