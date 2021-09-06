Путин направил приветствие гостям и участникам форума «Хабаровский процесс»

Приветственную телеграмму участникам и гостям международного научно-практического форума «Хабаровский процесс: историческое значение и современные вызовы» направил Президент России Владимир Путин. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.

Путин отметил, что Хабаровский процесс, состоявшийся в 1949 году, стал первым и значимым шагом на пути к запрещению оружия массового поражения. На процессе в Хабаровске, «так же как на Нюрнбергском и Токийском процессах, был вынесен правовой, моральный и нравственный приговор тем, кто развязал Вторую мировую войну, кто был виновен в страшных преступлениях против человечности», заметил Президент.

Глава государства подчеркнул, что представительная встреча участников форума «имеет особое научное и, конечно, практическое звучание». Он добавил, что обсуждение событий основывается на архивных и фактических данных, что является очень важным «для сохранения исторической памяти» и активного противодействия попыткам исказить события Второй мировой войны.

Путин выразил уверенность, что «форум внесет весомый вклад в глубокое осмысление исторического наследия Хабаровского процесса и его значения для современности».

Международный научно-практический форум «Хабаровский процесс: историческое значение и современные вызовы» проходит 6 и 7 сентября в Хабаровске.