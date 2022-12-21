Путин по традиции примет участие в акции «Елка желаний»

Завтра, 22 декабря, Президент России Владимир Путин примет участие во всероссийской благотворительной акции «Елка желаний». Об этом сообщает пресс-служба московского Кремля.

Путин посетит «Дом молодежи» в ЦВЗ «Манеж». Здесь он ознакомится с деятельностью ключевых проектов молодежной политики, пообщается с представителями молодежных сообществ.

Кроме того, по доброй традиции Владимир Путин примет участие во всероссийской благотворительной акции «Елка желаний», сообщается на сайте Кремля.

«Елка желаний» реализуется по всей стране с 2018 года. За четыре года проведения было исполнено порядка 60 тысяч новогодних желаний.

Как ранее сообщал «Татар-информ», сегодня в акции «Елка желаний» в Казани приняли участие Президент Татарстан Рустам Минниханов и Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев.