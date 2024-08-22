Путин по телефону поздравил военкора Евгения Поддубного с днем рождения

Президент РФ Владимир Путин в четверг позвонил военному корреспонденту ВГТРК Евгению Поддубному, чтобы поздравить его с днем рождения. Напомним, ранее военкор получил ранение в Курской области, когда регион атаковали украинские дроны.

Как уточнили в пресс-службе Кремля, российский лидер пожелал Поддубному быстрее выздороветь и вернуться к работе.

«Путин позвонил Поддубному, поздравил его с днем рождения, пожелал ему скорейшего выздоровления и возвращения к работе», - говорится в сообщении.

Сегодня военкору Поддубному исполняется 41 год. Российский тележурналист стал автором множества репортажей и нескольких документальных фильмов о современных вооруженных конфликтах. Также он был на встречах Президента с военкорами.

Ранее сообщалось, что военкор Поддубный поделился воспоминаниями об атаке БПЛА на его автомобиль.