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Путин по телефону поздравил военкора Евгения Поддубного с днем рождения
Президент РФ Владимир Путин в четверг позвонил военному корреспонденту ВГТРК Евгению Поддубному, чтобы поздравить его с днем рождения. Напомним, ранее военкор получил ранение в Курской области, когда регион атаковали украинские дроны.
Как уточнили в пресс-службе Кремля, российский лидер пожелал Поддубному быстрее выздороветь и вернуться к работе.
«Путин позвонил Поддубному, поздравил его с днем рождения, пожелал ему скорейшего выздоровления и возвращения к работе», - говорится в сообщении.
Сегодня военкору Поддубному исполняется 41 год. Российский тележурналист стал автором множества репортажей и нескольких документальных фильмов о современных вооруженных конфликтах. Также он был на встречах Президента с военкорами.
Ранее сообщалось, что военкор Поддубный поделился воспоминаниями об атаке БПЛА на его автомобиль.
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