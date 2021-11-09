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Официальная хроника
9 ноября 2021  16:28

Путин и Лукашенко обсудили развитие отношений России и Беларуси

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Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. Основной темой обсуждения стало развитие двусторонних отношений, сообщила пресс-служба Кремля.

Президенты напомнили об итогах заседания Высшего Государственного Совета Союзного государства, которое состоялось 4 ноября, а также подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее развитие взаимовыгодного партнерства и союзничества.

Кроме того, Путин и Лукашенко обменялись мнениями о ситуации с беженцами на белорусско-польской и белорусско-литовской границах.

Напомним, из-за наплыва нелегальных мигрантов с территории Беларуси Литва перебрасывает войска к польско-белорусской границе, где сейчас действует режим повышенной готовности.

#Беларусь #Россия #Владимир Путин #александр лукашенко
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