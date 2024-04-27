Путин: По прогнозам, в 2024 году ВВП России может прибавить более 3%

Многие эксперты прогнозируют, что в этом году валовый внутренний продукт России может показать рост более 3%. Об этом на совещании по экономическим вопросам сказал Президент Владимир Путин. Трансляция прошла в телеграм-канале Кремля.

«Реальное текущее состояние экономики позволяет улучшать и прогнозы ее развития – уже сейчас многие эксперты говорят о том, что по итогам текущего года ВВП России может прибавить более 3%», – сказал глава государства.

Он отметил, что данные начала года оказались выше прогнозов Кабмина, Центробанка и ряда экспертов. Так, за январь-февраль ВВП в годовом выражении выросло на 6%. По словам Путина, несмотря на то, что на показателях сказались високосный год и дополнительные рабочие дни, динамика все равно хорошая.

Ранее на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей Президент заявил, что в прошлом году валовый внутренний продукт страны вырос на 3,6% и продолжает демонстрировать хорошие темпы в 2024-м.