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Путин: По прогнозам, в 2024 году ВВП России может прибавить более 3%
Многие эксперты прогнозируют, что в этом году валовый внутренний продукт России может показать рост более 3%. Об этом на совещании по экономическим вопросам сказал Президент Владимир Путин. Трансляция прошла в телеграм-канале Кремля.
«Реальное текущее состояние экономики позволяет улучшать и прогнозы ее развития – уже сейчас многие эксперты говорят о том, что по итогам текущего года ВВП России может прибавить более 3%», – сказал глава государства.
Он отметил, что данные начала года оказались выше прогнозов Кабмина, Центробанка и ряда экспертов. Так, за январь-февраль ВВП в годовом выражении выросло на 6%. По словам Путина, несмотря на то, что на показателях сказались високосный год и дополнительные рабочие дни, динамика все равно хорошая.
Ранее на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей Президент заявил, что в прошлом году валовый внутренний продукт страны вырос на 3,6% и продолжает демонстрировать хорошие темпы в 2024-м.
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