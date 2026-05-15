Песков заявил, что визит Путина в Китай состоится в ближайшее время

Визит Президента России Владимира Путина в Китай состоится в ближайшее время, подготовка к нему уже завершена. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает «ТАСС».

По его словам, поездка действительно пройдет совсем скоро, а подготовительные мероприятия уже полностью завершены. Он уточнил, что все необходимые контакты состоялись, а основные параметры визита согласованы.

Песков также отметил, что официальное объявление будет сделано в ближайшее время. Он подчеркнул, что сроки раскрываются только после согласования с китайской стороной, поэтому забегать вперед преждевременно.

Как ранее сообщала газета «South China Morning Post» со ссылкой на источники, визит российского Президента в Пекин может состояться 20 мая. В последний раз Владимир Путин посещал Китай в начале осени 2025 года.

Приглашение приехать в Китай с официальным визитом президент России получил от председателя КНР Си Цзиньпина во время традиционной видеовстречи перед Новым годом по китайскому календарю.