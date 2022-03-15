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Политика
15 марта 2022  13:52

Путин планирует провести телефонный разговор с Бердымухамедовым

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Президент России Владимир Путин планирует сегодня поговорить по телефону с победившим на президентских выборах Туркмении Сердаром Бердымухамедовым. Об этом со ссылкой на заявление представителя московского Кремля сообщает РИА Новости.

«Сегодня будет разговор с Туркменистаном. Мы ожидаем», — цитирует издание Пескова.

Итоги голосования на выборах президента Туркменистана были озвучены избиркомом страны сегодня. Согласно данным, за сына действующего Президента страны Гурбангулы Бердымухамедова — Сердара Бердымухамедова — проголосовали 72,97% избирателей. 

Вопрос визита нового Президента Туркмении в Россию будет решен по итогам предстоящего телефонного разговора, добавил Песков.

#Владимир Путин #Туркменистан
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