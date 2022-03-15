На президентских выборах в Туркмении победил Сердар Бердымухамедов

Сердар Бердымухамедов, сын действующего Президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова, победил на президентских выборах страны. Он набрал 72,97% голосов, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Центральной комиссии по проведению выборов и референдумов страны.

«Заместитель председателя Кабинета Министров Туркменистана Сердар Гурбангулыевич Бердымухамедов, набравший 72,97% голосов избирателей, признан избранным Президентом Туркменистана», — сообщает сайт избиркома.

Выборы Президента Туркмении состоялись 12 марта. В голосовании приняли участие 97,17% зарегистрированных избирателей.

Кандидатом на пост главы государства Сердара Бердымухамедова — вице-премьера — выдвинул девятый внеочередной съезд Демократической партии Туркменистана.

Ранее Гурбангулы Бердымухамедов заявлял о планах покинуть пост Президента Туркменистана. Он предложил дать дорогу к управлению страной «молодым руководителям».

Сердар Бердымухамедов родился в 1981 году. Занимал множество разных должностей в Туркменистане. Вице-премьером Правительства страны назначен в феврале 2021 года.