Путин планирует посетить Якутию весной или летом

Президент России Владимир Путин выразил сожаление, что из-за холодной погоды не смог посетить Якутию. Он планирует посетить регион весной или летом, заявил глава государства в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Он отметил, что во время последней поездки планировал побывать и в этом регионе, однако из-за 50-градусных морозов самолет бы не смог там приземлиться.

«Ну, может быть, весной-летом. Но планы побывать там есть, там есть чем заниматься — огромная республика, пять или шесть Франций по территории», — заметил Президент.

Он добавил, что Якутия интересна не только своими богатыми ресурсами, но и жителями. «И люди очень интересные, очень талантливые там живут. Планировал посетить музыкальную школу, знаю, что она должна расширяться. Хочу на это все посмотреть, послушать людей, поискать проблемные точки и поискать решения этих вопросов», — сказал Путин.