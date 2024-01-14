Путин — о первой поездке на Чукотку: Начинаешь понимать, как там люди живут

Президент России Владимир Путин рассказал о впечатлениях после первой поездки на Чукотку. До 2024 года главе государства не удалось посетить регион.

«Я давно собирался там побывать и не жалею, что съездил туда. Почему? Потому что одно дело, когда знаешь по бумагам, а другое — когда своими собственными глазами посмотришь», — рассказал он в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Путина впечатлило месторасположение аэропорта — на другой стороне залива от главного города округа Анадыря. «Когда сам проедешь по зимнику, посмотришь, что это такое, начинаешь понимать, как люди живут и что является первоочередными задачами, которые нужно там решать», — уверен он.

Чукотский автономный округ оставался последним российским регионом, который Президент еще не посетил. Как отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в графике главы государства несколько раз планировались поездки в этот субъект, однако осуществить их по разным причинам не удавалось.