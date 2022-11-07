Путин посетил туристический кластер «Волжское море» во время поездки в Тверскую область

Президент России Владимир Путин во время рабочего визита в Тверскую область посетил туристско-рекреационный кластер «Волжское море» в Тверской области. Он осмотрел макет и площадку в особой экономической зоне Завидово, где сейчас идет строительство пассажирского речного порта и речного вокзала. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Путину также показали круизный теплоход «Константин Коротков», который вмещает до 218 человек. Судно было построено в 1976 году и прошло реновацию в 2020-м. В 2022 году на нем перевезли более 6 тысяч туристов.

Строительство комплекса для обслуживания туристических судов в устье реки Шоша в Тверской области началось в 2020 году. Сейчас это крупный транспортно-пересадочный узел с современной инфраструктурой, объединяющий автомобильный, железнодорожный и водный туристический транспорт.