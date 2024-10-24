Путин: Переход к справедливому миру тормозят силы, привыкшие доминировать над всем

Переход к более справедливому мироустройству идет непросто. Его становление тормозят силы, привыкшие мыслить и действовать в логике доминирования над всем. Об этом заявил Президент России Владимир Путин на пленарном заседании XVI саммита БРИКС в формате «аутрич»/«БРИКС плюс».

«В ход идут незаконные односторонние санкции, протекционизм, манипуляции валютными рынками, вмешательство во внутренние дела под лозунгом заботы о демократии и правах человека, борьбы с изменением климата», – заявил Путин.

По его словам, такие нездоровые подходы ведут как к возникновению новых конфликтов, так и к обострению старых противоречий, тем самым подрывается региональная и глобальная стратегическая стабильность, нарушаются принципы равной и неделимой безопасности, поощряются межгосударственные и междоусобные распри.

В качестве примера российский лидер привел Украину, которую используют для создания критических угроз безопасности России.

«Игнорируя при этом наши жизненные интересы, справедливую озабоченность ущемления прав русскоязычных людей. А сейчас и вовсе не скрывают цель нанести нам стратегическое поражение. Прямо скажу, что это иллюзорные расчеты, которые могут делать те, кто не знает историю России, не принимает во внимание, ковавшееся веками единство, силу духа и сплоченность ее народа», – заключил Путин.