Путин передал во временное управление завод в «Алабуге» и другие активы датской Rockwool

Президент России Владимир Путин

Фото: kremlin.ru

Российские дочерние структуры датской компании Rockwool и польско-американской фирмы CanPack переданы во временное управление АО «Развитие строительных активов» (РСА) и ООО «Стальэлемент» соответственно.

Соответствующие указы Президент РФ Владимир Путин подписал еще 31 декабря, и тогда же они вступили в силу, но разместили их на портале официального опубликования правовых актов только сегодня.

РСА получила в управление 100% долей в уставном капитале ООО «Роквул» и 68% – в капитале ООО «Роквул-Волга», принадлежащих датской компании.

В свою очередь «Стальэлементу» достались 100% долей в уставных капиталах ООО «Кэн-пак» и ООО «Кэн-пак – завод упаковки».

Rockwool занимается производством тепло- и звукоизоляционных материалов из каменной ваты. Первый российский завод, расположенный в Московской области, датская компания открыла в 1999 году. В 2007-м она стала резидентом особой экономической зоны «Алабуга».

Находящийся в «Алабуге» завод Rockwool заработал в 2012-м (на тот момент у него была самая мощная в мире линия по производству каменной ваты). В 2018-м там же была запущена линия по производству субстрата для растениеводства.

На сегодняшний день производственные мощности датской компании также имеются в Ленинградской и Челябинской областях.

CanPack выпускает алюминиевые банки для напитков. Польско-американская фирма присутствует в России с 2010 года, два ее местных завода находятся в Московской и Ростовской областях.