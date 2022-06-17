Минниханов обсудил вопросы импортозамещения с гендиректором ROCKWOOL Russia

фото: пресс-служба Президента Татарстана

Президент Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с генеральным директором ROCKWOOL Russia Мариной Потокер. Стороны обсудили перспективы работы завода датской компании, действующего в республике, в том числе вопросы импортозамещения и дальнейшего применения полученной продукции. Об этом сообщает руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

«Очень важно, что, несмотря на непростую международную обстановку, ваша компания продолжает свою деятельность. „Роквул“ получила статус резидента ОЭЗ „Алабуга“ в 2007 году и открыла у нас один из крупнейших в Европе заводов по производству негорючих материалов», — напомнил руководитель РТ.

Компания занимается разработкой решений на основе каменной ваты. Продукция, произведенная на заводе в Татарстане, уже применялась при возведении 16 крупных республиканских объектов, а также в гражданском строительстве.

Минниханов и Потокер, в частности, обсудили работу, проводящуюся для импортозамещения материалов, подобрали отечественных производителей минерального масла, продукция которых тестируется на заводе.

Кроме того, они рассмотрели возможность использования материалов, изготавливаемых компаний, при проведении капремонта многоквартирных домов, в том числе для утепления фасадов зданий.