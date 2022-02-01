Путин передал поздравления переизбранному Президенту Италии

Президент России Владимир Путин поздравил с переизбранием итальянского коллегу Серджо Маттареллу. Свои поздравления он передал во время телефонного разговора с Премьер-министром страны Марио Драги, сообщает пресс-служба Кремля.

Стороны также обсудили ряд вопросов двусторонней повестки дня, касающихся взаимодействия двух стран в торгово-экономической и энергетической областях.

Глава российского государства, в частности, объявил о готовности обеспечивать стабильные поставки российского газа в Италию.

Он также заявил, что его недавняя встреча с крупными итальянскими предпринимателями в формате видеоконференции прошла успешно.

Путин и Драги договорились продолжить двусторонний диалог для развития взаимовыгодных российско-итальянских отношений.