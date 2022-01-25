Темой встречи итальянского бизнеса с Путиным станет «зеленая повестка»

Перспективы сотрудничества Италии и России в областях устойчивого развития и декарбонизации, водородного сектора, взаимодействие по линии университетов планируют обсудить представители итальянского бизнеса на предстоящей завтра встрече с Президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление исполнительного вице-президента Ассоциации итальянских промышленников Confindustria Russia Эрнесто Ферленги.

Встреча, по словам Ферленги, состоится «впервые за долгое время». Из-за продолжающейся пандемии коронавируса она пройдет в режиме видеоконференцсвязи. В то же время итальянская сторона надеется, что в будущем такие переговоры пройдут и в очном формате.

Ферленги подчеркнул важность «зеленой» темы. Он отметил, что Россия, как и многие крупнейшие страны мира, активно включена в процесс достижения углеродной нейтральности. Импульсы к развитию сотрудничества Италии и России в направлении «зеленой» экономики есть, подчеркнул он.

Представитель итальянского бизнеса также отметил, что сотрудничество по линии гражданских обществ и академического мира тоже является важнейшим направлением взаимодействия стран.

Товарооборот между Италией и Россией по данным за январь — ноябрь 2021 года составил 27,5 млрд долларов. Это на 53,8% больше, чем за аналогичный период 2020 года.