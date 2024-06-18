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Политика 18 июня 2024 13:32

Путин перед визитом в Якутск обсудил с Силуановым проект нового моста через Лену

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Президент России Владимир Путин поддержал необходимость моста через реку Лену и отметил, что обсуждал эту проблему перед приездом в Якутию с министром финансов Антоном Силуановым. Об этом передает ТАСС.

Глава республики Айсен Николаев во время презентации мастер-плана Якутска рассказал, что постройка моста необходима, поскольку его появление поможет республике нарастить валовый продукт на 3% и снизить прямые затраты бюджета на 4,7 млрд рублей.

«Вчера говорил с Силуановым», — отметил Владимир Путин и кивком головы поддержал оценку руководителя Якутии.

На данный момент Президент находится с рабочей поездкой в Якутии, после чего отправится с государственным визитом в КНДР, а затем – во Вьетнам. Ранее глава государства посетил креативный кластер «Квартал труда».

#Владимир Путин #Якутия #антон силуанов
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