Путин перед визитом в Якутск обсудил с Силуановым проект нового моста через Лену

Президент России Владимир Путин поддержал необходимость моста через реку Лену и отметил, что обсуждал эту проблему перед приездом в Якутию с министром финансов Антоном Силуановым. Об этом передает ТАСС.

Глава республики Айсен Николаев во время презентации мастер-плана Якутска рассказал, что постройка моста необходима, поскольку его появление поможет республике нарастить валовый продукт на 3% и снизить прямые затраты бюджета на 4,7 млрд рублей.

«Вчера говорил с Силуановым», — отметил Владимир Путин и кивком головы поддержал оценку руководителя Якутии.

На данный момент Президент находится с рабочей поездкой в Якутии, после чего отправится с государственным визитом в КНДР, а затем – во Вьетнам. Ранее глава государства посетил креативный кластер «Квартал труда».