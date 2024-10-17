Путин перед саммитом в Казани встретится со СМИ стран БРИКС

Президент России Владимир Путин

Фото: kremlin.ru

В преддверии саммита БРИКС, который состоится в Казани, Президент России Владимир Путин завтра, 18 октября, встретится в Москве с руководителями ведущих средств массовой информации стран, входящих в организацию. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

РФ в рамках мероприятия будет представлять генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев, уточнили в пресс-службе.

Шестнадцатый по счету саммит БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября. Участие в нем подтвердили представители 33 государств. Президент РФ Владимир Путин планирует провести в рамках саммита около 20 двусторонних встреч.

Раис РТ Рустам Минниханов подчеркнул, что проведение события такого уровня — большая честь и ответственность для республики. По словам мэра Казани Ильсура Метшина, в эти дни город примет примерно 20 тыс. гостей.