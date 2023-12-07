Путин ответил, вернутся ли зарубежные инвесторы в Россию

Инвесторы – умные люди в отличие от тех, кто ими командует. Они незримо итак здесь присутствуют. Такими словами Президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос главы ВТБ Андрея Костина про возвращение ушедших из страны инвесторов. Видео с ответом было опубликовано в телеграм-канале Павла Зарубина.

«Я очень надеюсь, что мы сможем с ними общаться и напрямую, в личном плане. Должен сказать по-честному, что контакты то продолжаются на самом деле», - делится Путин.

Российский лидер подчеркнул, что вернуться инвесторам не дают западные политики, принимая соответствующие законы. Однако Путин выразил надежду на то, что «здравый смысл все-таки преобладает».

Ранее Путин предлагал распространить механизм страхования на ИИС по аналогии с банковскими вкладами.