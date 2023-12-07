Путин: Механизм страхования нужно распространить на ИИС

Считаю необходимым распространить механизм страхования на долгосрочные индивидуальные инвестиционные счета. С таким предложением выступил Президент РФ Владимир Путин на форуме «ВТБ: Россия зовет».

Он подчеркнул, что максимальный размер страхового покрытия должен составить 1,4 млн рублей. К слову, такую же сумму страхуют и банки на своих вкладах.

«Считаю, что механизм страхования нужно распространить на долгосрочные индивидуальные инвестиционные счета. Здесь максимальная сумма страхового покрытия будет составлять 1,4 млн рублей на человека, то есть столько же, сколько для банковских вкладов», - цитирует Президента ТАСС.

Ранее Путин отмечал стабильность работы банков, но при этом добавил, что представители финансового сектора «всегда друг другом не довольны».