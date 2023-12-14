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Общество 14 декабря 2023 16:01

Путин отреагировал на запрет абортов в частных клиниках: Действовать надо аккуратно

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В деликатном вопросе запрета абортов в частных клиниках нужно быть аккуратными. Такое мнение высказал Президент России Владимир Путин во время Прямой линии.

«Действовать нужно очень аккуратно. Разумеется, мне известна позиция церкви. Другой позиции у церкви и быть не может, потому что церковь борется за жизнь каждого человека. У нее есть свое отношение к вопросу абортов», — отметил Путин.

Государство заинтересовано в том, чтобы женщины принимали бы решение оставить ребенка, когда узнают о беременности. Это с одной стороны. « Но права и свободы женщины должны соблюдаться», — подчеркнул Президент России.

Как решать проблему со сложной демографической ситуацией? Путин считает, что решение лежит в двух плоскостях. Первое — обращение к традиционным ценностям и большой семье, а также передача мысли, что ребенок — это дар Божий. Второй — это сфера материального благосостояния. Надо привести в порядок женские консультации, родильные отделения в регионах и решить, как дальше поддерживать семьи с детьми, полагает Владимир Путин.

Накануне в Госдуму внесли законопроект о запрете абортов в частных клиниках. Цель инициативы — улучшение демографической обстановки в России, считают законодатели.

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