Путин отреагировал на удар ВСУ по Туапсе

Президент России Владимир Путин

Удар, который Вооруженные силы Украины нанесли по Туапсе, потенциально грозит экологической катастрофой. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин.

«Всё чаще наносятся удары беспилотниками по гражданской инфраструктуре. Вот последний пример – это удары по энергетическим объектам в Туапсе, которые потенциально могут вызвать и экологические последствия серьезные», –подчеркнул глава государства на совещании по обеспечению безопасности на выборах.

Вместе с тем Президент сослался на недавний доклад побывавшего на месте губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева. Тот рассказал, что «серьезных угроз нет» и что «люди справляются <...> с теми вызовами, с которыми сталкиваются».

Сегодня ночью украинские БПЛА нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу в Туапсе, на предприятии начался сильный пожар. Никто не пострадал. Часть города при этом остались без воды из-за выхода из строя системы энергоснабжения водопроводной насосной станции, которая находится на территории НПЗ.

Нефтепродукты в одном из резервуаров горящего НПЗ закипели и выплеснулись на дорогу, что привело к повреждению нескольких автомобилей. На территории всего Туапсинского муниципального округа введен режим ЧС регионального уровня.

В тушении возгорания задействованы 220 человек и более 50 единиц техники (раньше группировка была еще больше). В Туапсе прибыл глава МЧС России Александр Куренков, который решил увеличить группировку водолазов для обследования акватории Черного моря на предмет разлива нефтепродуктов.

До сегодняшнего дня ВСУ наносили удары по Туапсе 16 и 20 апреля, помимо НПЗ их основной целью был нефтеналивной терминал в порту. В результате первого удара погибли двое и пострадали семь человек, пожар удалось потушить 19 апреля. При второй атаке погиб один человек и пострадали двое, горение ликвидировали 24 апреля.