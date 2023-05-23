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Путин отметил жену Рамзана Кадырова званием «Мать-героиня»
Президент России Владимир Путин удостоил супругу главы Чечни Медни Кадырову звания «Мать-героиня». Она приняла участие в церемонии награждения, состоявшейся в Екатерининском зале московского Кремля.
«Воспитание детей — это и радость, и каждодневный труд. Почитание многодетных семей — в традиции нашего народа. Рад приветствовать в этом зале Людмилу Николаевну Бадмаеву и Медни Мусаевну Кадырову, удостоенных звания „Мать-героиня“», — заявил глава государства.
Напомним, среди участников церемонии был и Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев, которому вручили высшую награду Российской Федерации — орден Андрея Первозванного. В ответном слове он выразил глубокое уважение Владимиру Путину, отметив, что тому действительно удалось сплотить многонациональный и многоконфессиональный народ страны и сделать эти два качества его преимуществом.
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