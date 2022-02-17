Путин отметил тенденцию к снижению числа особо тяжких преступлений в 2021 году

За прошедший год сократилось число тяжких, особо тяжких и вооруженных преступлений, заявил Президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Отмечу, что в прошлом году продолжалась тенденция к снижению числа зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе с применением оружия. Сократилась преступность в общественных местах, есть позитивные сдвиги и по ряду других важных направлений. Хочу поблагодарить личный состав МВД за добросовестную работу, за проявленный профессионализм, ответственность и мужество», – сказал глава государства.

Он отметил, что общественный порядок во время выборов в Госдуму также был обеспечен на высоком уровне.

«Четко и грамотно работали сотрудники ведомства при проведении Всероссийской переписи населения (большая тоже, масштабная задача), а также при обеспечении крупных международных мероприятий», – подчеркнул Путин.

Накануне российский лидер провел встречу с сотрудниками МЧС.