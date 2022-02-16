Путин призвал МЧС передавать высвобождающуюся технику добровольцам

МЧС необходимо рассмотреть возможность передачи высвобождающейся исправной техники волонтерам. Добровольцы — это серьезная помощь ведомству, напомнил на заседании коллегии министерства Президент РФ Владимир Путин.

«Добровольные пожарные команды и дружины, другие объединения — это серьезное подспорье в вашей работе. И в этой связи надо рассмотреть возможность вопроса об упрощении процедуры передачи высвобождающейся исправной техники МЧС для оснащения организаций добровольной пожарной охраны», — подчеркнул он.

Глава государства уточнил, что передаваемая техника обязательно должна бать исправной, нельзя «сбрасывать» добровольцам «хлам и ненужное оборудование».