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Общество
16 февраля 2022  23:58

Путин призвал МЧС передавать высвобождающуюся технику добровольцам

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МЧС необходимо рассмотреть возможность передачи высвобождающейся исправной техники волонтерам. Добровольцы — это серьезная помощь ведомству, напомнил на заседании коллегии министерства Президент РФ Владимир Путин.

«Добровольные пожарные команды и дружины, другие объединения — это серьезное подспорье в вашей работе. И в этой связи надо рассмотреть возможность вопроса об упрощении процедуры передачи высвобождающейся исправной техники МЧС для оснащения организаций добровольной пожарной охраны», — подчеркнул он.

Глава государства уточнил, что передаваемая техника обязательно должна бать исправной, нельзя «сбрасывать» добровольцам «хлам и ненужное оборудование».

#Владимир Путин #добровольцы #МЧС России
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