Путин о лесных пожарах: Ситуация меняется в лучшую сторону

Ситуация с лесными пожарами в регионах России заметно улучшилась, но возникают новые вопросы, требующие особого внимания, заявил Президент РФ Владимир Путин.

«Знаю, что [вице-премьер — руководитель аппарата правительства] Дмитрий Юрьевич Григоренко выезжал на место с коллегами, посмотрел. Там ситуация меняется в некоторых местах, меняется в целом в позитивном ключе», — цитирует Путина пресс-служба Кремля.

В свою очередь врио губернатора Рязанской области Павел Малков на совещании с Президентом РФ сообщил, что лесные пожары сейчас не угрожают населенным пунктам.

Ранее «Татар-информ» сообщал о том, что пожарные из Татарстана отправились в Нижегородскую область на помощь в борьбе с лесными пожарами. В составе «пожарного десанта» республики – 45 человек и девять единиц техники.